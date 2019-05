Sanità: Borrelli (Verdi), a "Vecchio Pellegrini" installato apparecchio per radiografie a grandi arti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apparecchio per le radiografie ai grandi arti dell'ospedale Vecchio Pellegrini entrerà in funzione a partire dalla prossima settimana, quando sarà ultimata la formazione del personale. Il macchinario è già stato installato". Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Da tempo seguivamo la problematica di questo apparecchio che è stato acquistato tramite la Consip circa due anni fa ma non era stato installato a causa dei problemi legati all'adeguamento degli spazi. Ringraziamo il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che ha risolto questo problema e ha reso operativo l'apparecchio che rappresenta un presidio fondamentale per le cura dei degenti".(Ren)