Droga: nuove operazioni di controllo contro lo spaccio nell'avellinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando Provinciale Carabinieri di Avellino nei giorni scorsi ha proseguito le operazioni di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i militari della Compagnia di Avellino che, unitamente a unità cinofile, nel fine settimana hanno eseguito numerose perquisizioni e tratto in arresto un 52enne di Summonte, nell'avellinese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di una corposa attività informativa, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo (Av), hanno individuato nel soggetto un possibile obiettivo di interesse nella lotta alla droga. Grazie al lavoro del Nucleo Cinofili di Sarno, provincia di Salerno, all’esito di perquisizione eseguita in una baracca ubicata all’interno di un terreno in agro di Summonte, di cui lo stesso aveva la disponibilità, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 150 grammi di marijuana essiccata, 14 semi di canapa, due bilancini elettronici nonché di una piccola mannaia ed un coltello, utilizzati, secondo gli inquirenti, per lo sminuzzamento della sostanza vegetale. Per il 52enne è scattato l’arresto, convalidato con rito direttissimo dal Tribunale di Avellino che ha disposto per l'uomo l’obbligo di firma. (Ren)