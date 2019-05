Napoli: domenica alla Città della Scienza ingresso gratuito per le madri

- Domenica, in occasione della Festa della mamma, la Città della Scienza di Napoli offrirà l’ingresso gratuito a tutte le mamme che si recheranno al museo accompagnate dai propri figli. Per usufruire della promozione sarà necessario presentarsi in biglietteria. La promozione, hanno fatto sapere gli organizzatori, non verrà applicata ai gruppi e ai visitatori prenotati. (Ren)