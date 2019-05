Campania: domani a Napoli il forum “Lavoro, occupazione, imprese e libere professioni” dell’Ordine dei consulenti del Lavoro (2)

- Al primo dibattito parteciperanno Sonia Palmeri, assessore regionale al Lavoro, Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, Giovanni Sgambati, segretario regionale della Uil, Michele Raccuglia, Anpal Servizi, e Francesco Duraccio, segretario nazionale dei consulenti del lavoro. Nel corso della seconda tavola rotonda verranno esaminate le problematiche sulla certezza del diritto, le variegate fonti della retribuzione, il pluralismo sindacale, la maggiore rappresentatività comparata e il salario orario minimo uguale per tutti a cui interverranno Giuseppe Cantisano, Itl Napoli, Paola Marino, Giudice del Lavoro, Doriana Buonavita, segretario regionale Cisl, Nicola Ricci, segretario regionale Cgil, Salvatore Vigorini, Cifa Italia, e Francesco Capaccio, segretario dei consulenti del lavoro di Napoli. I lavori del workshop, promosso dai consulenti del Lavoro di Napoli, saranno introdotti dal giornalista Carmine Primavera, e coordinati dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Non mancherà, infine, una celebrazione dei 40 anni della legge 12/1979, istitutiva della professione di Consulente del Lavoro nella quale il presidente Duraccio ricorderà l’operatività di alcuni colleghi napoletani per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento. (Ren)