M5s: Pedicini e Iacono, a Ischia per sostenere il cambiamento

- "Domani pomeriggio vi aspettiamo in piazza Marina per discutere insieme del cambiamento che finalmente sta arrivando anche a Casamicciola". Ccosì il portavoce M5s in Europa Piernicola Pedicini e la candidata portavoce al Comune, Caterina Iacono, hanno annunciato l'incontro di domani pomeriggio in piazza Marina, a partire dalle ore 16. "Com'è nel nostro stile – hanno aggiunto - domani aspetteremo i cittadini e gli attivisti che vorranno raggiungerci, per discutere del cambiamento di cui necessita il paese. Sarà l'occasione non solo per raccontare come il M5s a livello europeo e nazionale stia cambiando il vecchio sistema, tagliando privilegi e approvando misure a sostegno concreto dei cittadini, ma anche su come si può lavorare per apportare lo stesso cambiamento nei Comuni". "Vogliamo raccontare ai cittadini – hanno proseguito- come in Europa, l'arrivo di una forza politica non tradizionale come il M5s, stia progressivamente rivoluzionando il sistema. Lo stesso cambiamento può e deve essere perseguito anche a Casamicciola, che per la prima volta ha una lista certificata M5s”. “Casamicciola il 26 maggio avrà in un solo giorno la possibilità di sostenere il cambiamento nel paese e in Europa – hanno concluso Pedicini e Iacono -. Spiegheremo ai cittadini perché è un'occasione da non perdere". (Ren)