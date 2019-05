Campania: Amato (Pd), su Agrimonda mettiamo fine a una pagina vergognosa e avviamo le bonifiche

- "Sul sito di Agrimonda la giunta De Luca ha profuso la massima attenzione e impegno". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Enza Amato. "Dopo anni di inadempienze - ha proseguito Amato - finalmente si è messo fine ad una pagina vergognosa che interessava il territorio di Mariglianella (Na) e Marigliano (Na). Abbiamo lavorato per rimuovere i rifiuti della fabbrica di fitofarmaci andata a fuoco più di 20 anni fa e rimasti vergognosamente accumulati. È stato un lavoro complesso e non privo di difficoltà, ma che finalmente si è concluso e che ci permette di procedere alla fase successiva di bonifica del suolo. Fondamentale soprattutto nelle gestione di fasi critiche dei lavori di bonifica, è stata la sinergia istituzionale messa in campo tra la Giunta e gli uffici regionali, i comuni coinvolti, l'Arpac, l'Asl e l'azienda appaltatrice". "Massima - ha concluso il consigliere - è in queste ore l'attenzione della Giunta e degli uffici regionali rispetto alle opere di bonifica del suolo che si renderanno necessarie, urgenti e immediate così come rilevato dall'Arpac e per le quali si è già a lavoro per intervenire e risolvere anche questo ultimo problema, per ridare sicurezza ambientale al territorio ed ai cittadini che già troppo hanno subito in maniera ingiusta in questi lunghi 24 anni". (Ren)