Campania: venerdì a Napoli il Forum delle Economie "Logistica e Trasporti" di Unicredit e Unione industriali Napoli

- Si terrà a Napoli venerdì dalle ore 14.30, presso la sede dell'Unione industriali Napoli il Forum delle Economie "Logistica e Trasporti", organizzato da Unicredit in collaborazione con l'Unione industriali Napoli. Durante la giornata sarà presentato lo studio di Unicredit sul settore della Logistica e Trasporto merci con focus sulla Campania. Sarà inoltre firmato l'accordo tra Unicredit e Unione industriali Napoli per il sostegno alle aziende del territorio operanti nel settore della logistica e dei trasporti. Ai saluti Vito Grassi, presidente Unione industriali Napoli; Ferdinando Natali, responsabile Corporate Sud e Sicilia di Unicredit e Anna Del Sorbo, presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli. Contribuiranno nel corso del Forum: Laura Torchio, industry expert Unicredit; Nicola Operato, responsabile Financial & Advisory Cbi Sud e Sicilia di UniCredit; Massimiliano Navarra, responsabile Unicredit Leasing Sud e Angela Pasotti, referente Agevolato Unicredit Leasing. Seguirà una Tavola rotonda, prevista per le 16.30, alla quale prenderanno parte: Ermanno Giamberini, presidente Confetra Campania; Ferdinando Natali, responsabile Corporate Sud e Sicilia di UniCredit; Claudio Ricci, Ceo Cis Spa e Interporto Campano Spa; Giuseppe Rocco, vicepresidente sez. Logistica, Intermodalità e Trasporti Uin; Francesco Tavassi, Presidente Temi Spa; modererà il giornalista Enzo Agliardi.(Ren)