Napoli: Borrelli, Iodice, Marino (Verdi), segnalati a Municipale abbandono mobilio per occupare posti auto e resti di lavori abbandonati

- "Ci sono state segnalate alcune criticità che caratterizzano la Pignasecca e l'area di via Trinità delle Monache e via Francesco Girardi. In particolare in via Fabrizio Pignatelli, nei pressi della segreteria della Facoltà di Architettura, qualcuno ha pensato bene di riservarsi dei posti auto usando dei mezzi di mobilio per delimitare l'area". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dal consigliere del Sole che ride alla II Municipalità Salvatore Iodice e dall'assessore all'Ecologia della II Municipalità Roberto Marino. "La situazione ci appare particolarmente critica anche nell'area di vico Trinità delle Monache dove i cittadini devono fare i conti con inciviltà e degrado – hanno aggiunto -. Lungo la parte alta di via Francesco Girardi abbiamo riscontrato la presenza di oggetti come sedie di plastica lasciati da chissà chi lungo la carreggiata stradale, oltre ad automobili in sosta vietata e resti di lavori accatastati su uno dei marciapiedi”. “Abbiamo segnalato la situazione alla polizia municipale chiedendo di intensificare i controlli in un'area che sembra sempre di più preda degli incivili", hanno concluso Borrelli, Iodice e Marino. (Ren)