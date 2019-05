Torino: Salone del Libro, gli appuntamenti organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte

- L’informazione nell’era digitale è il filo conduttore degli appuntamenti nella prima giornata che il Consiglio Regionale del Piemonte propone nella 32esima edizione del Salone del libro, al via domani al Lingotto. Si parte alle ore 14 all’Arena Piemonte con un approfondimento sul tema Le regole della disinformazione, particolarmente urgente in un tempo in cui è in atto un fiorire di fake news e il confine tra vero e verosimile si fa di giorno in giorno più sottile. Organizzato dal Consiglio regionale con il Corecom, vede la partecipazione di protagonisti della carta stampata e del giornalismo on line. A seguire, in Sala Argento, l’incontro Big data e società digitale per valutare possibili equilibri tra informazione digitale e diritto alla privacy, tra tutela della concorrenza e garanzia del pluralismo informativo. (segue) (Rpi)