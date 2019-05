Mondragone: pitbull aggrediscono 4 persone, 85enne in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 85enne di Mondragone (Ce) è stata aggredita all’interno del cortile della sua abitazione da due pitbull di proprietà della nipote. La malcapitata, trasportata dal personale medico 118 presso il pronto soccorso della clinica pineta Grande di Castel Volturno, è stata ricoverata ed è tutt’ora in prognosi riservata ed in pericolo di vita per le profonde ferite al capo e braccio dx. Nella circostanza altre tre persone, un 40enne, un 33enne ed un 41enne, intervenute in soccorso dell’anziana donna, sono dovute ricorrere a cure mediche per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone che hanno affidato i due pitbull a personale Asl – servizio veterinario di Caserta. (Ren)