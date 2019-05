Napoli: sabato al Post di Coroglio concerto dei Senza Resa cover band di Vasco Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà sabato al Post di Coroglio, a Napoli, la stagione estiva promossa da Drop con un live music dei Senza Resa, cover band di Vasco Rossi nata nel 1999 e vincitrice di numerosi premi, che per l'occasione sarà accompagnata in featuring da Andrea Braido, storico chitarrista di Vasco. Braido suonò nel live "Fronte del palco", "Gli spari sopra tour", ai concerti del 1990 negli stadi di San Siro e Flaminio e per diversi dischi in studio. Seguirà il dj set di Dj Cerchietto e Antonio De Ninno. L'ingresso sarà gratuito fino alle 23. Le serate organizzate da Drop si terranno ogni venerdì e sabato per l'ultimo scorcio di primavera e tutta l'estate. Durante tutti gli eventi saranno serviti cocktail e cene firmate dallo chef Roberto Auricchio, con una cucina mediterranea rivisitata con contaminazioni fusion.(Ren)