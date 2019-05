Campania: domani a Napoli il forum “Lavoro, occupazione, imprese e libere professioni” dell’Ordine dei consulenti del Lavoro

- “Continua la crisi del mercato del lavoro in Campania, a dieci anni dall'inizio della depressione economica non sono stati ancora recuperati i livelli occupazionali del 2008”. Lo ha detto Edmondo Duraccio, presidente dell’Ordine dei consulenti del Lavoro di Napoli anticipando i primi dati elaborati dall'Osservatorio statistico dei consulenti del Lavoro, Consiglio nazionale e fondazione studi, sull'occupazione in Campania, di un’elaborazione che ha riguardato l’intero territorio nazionale e che verranno resi noti alla VI Edizione del forum “Lavoro, occupazione, imprese e libere professioni”, che si terrà domani dalle ore 15, presso il Centro congressi della Stazione marittima di Napoli. “La disoccupazione giovanile in Campania - ha proseguito Duraccio - ha oltrepassato il 50%, oltre il 60% delle donne non ha un lavoro regolare e retribuito e a Napoli da dieci anni c’è una vera e propria stagnazione dell’occupazione e con una forte crescita della disoccupazione”. Sono dati che secondo l'Ordine dei consulenti del Lavoro di Napoli, mostrerebbero la necessità di un’inversione di tendenza delle politiche dell’esecutivo finalizzate a provvedimenti di investimento in opere pubbliche e di crescita economica e occupazionale, una revisione della contrattazione a termine, una forte riduzione della pressione contributiva e fiscale, la revisione del Durc, l’attuazione dell’art. 39 della Costituzione, del salario orario unico nazionale e norme chiare sulla rappresentanza dei lavoratori e status degli stipulanti il Ccnl. (segue) (Ren)