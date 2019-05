Napoli: Muscarà (M5s), Centro storico e porto da grandi progetti a grandi flop con De Luca-de Magistris

- "Dei grandi progetti che avrebbero dovuto cambiare il volto della Campania, oggi non resta altro che un catalogo di fallimenti e occasioni sprecate. A causa dei sistematici ritardi e di una scellerata pianificazione nella spesa dei fondi previsti dalle programmazioni Por-Fesr, i 21 mega incubatori di progetti, a cui sarebbero stati destinati importanti investimenti, erano già stati dapprima ridotti a 6. Durante l'ultimo comitato di sorveglianza, con i rappresentanti della Commissione europea e del Governo, due tra di questi sono stati smembrati e derubricati nei singoli progettini che li componevano, con una spesa ridotta e la quasi certezza, per molti di essi, di cadere nel dimenticatoio”. Così la capogruppo regionale della Campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà. “A partire dall'oramai ex grande progetto ‘Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco’ – ha aggiunto Muscarà -. Di ‘grande’, in questo caso, resta soltanto il flop a firma del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, tenuto conto che, in quanto beneficiario, il Comune di Napoli ne era la stazione appaltante". (segue) (Ren)