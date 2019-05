Napoli: Muscarà (M5s), Centro storico e porto da grandi progetti a grandi flop con De Luca-de Magistris (2)

- "Il Grande progetto centro storico – ha proseguito Muscarà - oggi è stato frammentato nei 28 piccoli progetti che vi erano compresi, molti dei quali ancora in fase di collaudo e progettazione. Stesso destino per il Sistema integrato portuale di Napoli, frammentato in 9 interventi, almeno la metà dei quali destinata a rimanere su carta. Progetti che avrebbero garantito al nostro capoluogo e alla Campania rilancio in termini di sviluppo, occupazione e turismo”. “Un fallimento in piena regola, oltre che un danno ai cittadini della nostra regione, a cui si aggiunge la beffa delle parole di De Luca, che con dichiarazioni roboanti ha provato invano a coprire il più grande fallimento della sua era che, per fortuna, è al tramonto", ha concluso Muscarà. (Ren)