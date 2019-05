Napoli: domenica 12 maggio convegno su tumori colon retto

- L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli è l’unico in Italia ad attuare terapie anticancro con bollino di qualità: si tratta di un vero apripista perché il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei pazienti con tumore del colon-retto sia sempre più efficace. Ogni anno infatti circa 2700 campani vengono ricoverati per un carcinoma del colon-retto, il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo più comune nelle donne, e sono oltre 2400 gli interventi chirurgici per questa patologia. Se ne parlerà domenica 12 maggio, dalle 11.30 alle 13.00, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in Piazzetta Pietrasanta a Napoli, al convegno : “Ci prendiamo cura di voi”. Appuntamento condotto da Patrizio Rispo. (Ren)