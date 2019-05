Salerno: giornata mondiale Croce rossa, comitato cittadino incontra sindaco Enzo Napoli

- In occasione della giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, oggi una delegazione del comitato di Salerno della Croce rossa italiana, guidata dal direttore Antonio Carucci, ha fatto visita al sindaco di Salerno Enzo Napoli. Il primo cittadino era accompagnato dal presidente della commissione sport Donato Pessolano. Dopo la breve visita, che è servita per rinnovare gli ideali di solidarietà e di disponibilità dei volontari di Salerno, è stata esposta la bandiera di Croce rossa a palazzo di città. La stessa cerimonia si è svolta anche ad Acerno, Battipaglia, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, San Cipriano Picentino, Polla e Sala Consilina. Inoltre, a chiusura delle iniziative previste, nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio dalle ore 9 alle ore 14 sarà allestito un presidio di Croce rossa allestito sul lungomare di Salerno, altezza Camera di commercio, per promuovere tutte le attività messe in campo da Comitato di Salerno. Sarà anche promossa una campagna d'informazione per la tutela dell'emblema di Croce rossa e contro la violenza sugli operatori sanitari. (Ren)