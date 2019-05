Circumvesuviana: Borrelli (Verdi), inserviente pulisce e poi sversa i rifiuti nel fondo adiacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è stato segnalato un video in cui si nota un inserviente che pulisce la banchina della stazione di Cercola della Circumvesuviana e poi sversa la spazzatura nel fondo adiacente. Abbiamo segnalato all'Eav questa vergogna. Restiamo basiti dinanzi all'atteggiamento di alcuni soggetti che non mostrano alcun tipo di rispetto del prossimo e uno spregio totale delle regole". Lo ha affermato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Troviamo inaccettabile il comportamento dei lavoratori che, durante il servizio, si lasciano andare ad atteggiamenti contrari alla diligenza che dovrebbero assumere. In questo caso chiederemo all'azienda di identificare questo soggetto e prendere dei provvedimenti. Nessuno può permettersi di dare questa immagine dell'azienda di trasporto regionale".(Ren)