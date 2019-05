Napoli: Borrelli (Verdi), incastrata nelle porte e trascinata per vari metri. Eav effettui controlli sui vagoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso della donna che martedì pomeriggio è rimasta ferita gravemente nella stazione via del Monte della Circumvesuviana dopo che è stata trascinata dal treno mentre la porta aveva bloccato la sua gamba riaccende l'attenzione sul tema della vetustà di alcuni convogli in servizio sulla rete in Campania. Spesso gli utenti ci segnalano i malfunzionamenti delle porte che, a causa di obsolescenza e vandalizzazioni, finiscono spesso fuori asse o si chiudono in ritardo rispetto alle altre, creando un rischio per chi sale o discende dal convoglio". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo chiesto al presidente dell'Eav Umberto De Gregorio di disporre una serie di controlli straordinari sulla funzionalità delle porte di tutti i convogli in servizio sulle linee gestite dall'azienda di trasporti della regione Campania – ha concluso Borrelli -. La sicurezza di viaggiatori e pendolari è una priorità e non può essere messa in discussione". (Ren)