Napoli: mondo della pizza si ritrova per la IV edizione di TuttoPizza Expo

- Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, "capitale mondiale della margherita", sarà il luogo di incontro di tutto il "pianeta pizza": dai servizi alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging sino a tutto il food service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che – attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali. L'ingresso è gratuito per operatori che possono scaricare attraverso il sito tuttopizzaexpo.com il biglietto di ingresso.Fitto il programma di incontri che verrà ufficializzato a breve. Da segnalare: la conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in cui verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della CNA; il trofeo per pizzaiuoli "Tutto pizza", unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della "Convention del Pizzaiuolo", i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.(Ren)