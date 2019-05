Napoli: Borrelli (Verdi), ambulanza bloccata dalla sosta selvaggia in centro

- "Restiamo profondamente amareggiati per questo ennesimo caso di inciviltà. Un vero e proprio en plein della vergogna. Un'ambulanza bloccata da un auto in sosta vietata lungo via Domenico Soriano con i residenti che, invece di facilitare il lavoro dei sanitari, protestano per il mezzo di soccorso dinanzi al cancello". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli commentando la denuncia dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". "Oramai il lavoro del 118 è diventato una missione impossibile. Sono innumerevoli gli episodi di aggressioni ai sanitari, ambulanze bloccate e, addirittura, proteste dei residenti per il lavoro dei soccorritori. Sembra che oramai chi salva vite debba addirittura chiedere scusa per la propria attività. Siamo all'assurdo, l'imbarbarimento della società civile è uno degli elementi che più ci preoccupa. Speriamo che tali episodi non si ripetano, occorre una netta inversione di tendenza sul piano della civiltà".(Ren)