Reddito cittadinanza: Zingaretti, non lo abolirei, ma farei politiche per lavoro

- "Non abolirei il reddito di cittadinanza, ma farei anche politiche attive per il lavoro". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione "Quarta Repubblica" che andrà in onda questa sera su Rete 4. "Io non credo che un governo - ha aggiunto Zingaretti - debba sempre abrogare le leggi fatte dai governi precedenti. Infatti con il Rei la situazione era migliorata. Naturalmente il reddito di cittadinanza va migliorato". (Rer)