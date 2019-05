Napoli: domani in Prefettura riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per domani pomeriggio è convocata in Prefettura a Napoli una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza. ”Una riunione che - ha spiegato il sindaco de Magostris - "era già stata programmata da tempo ma in cui si farà sicuramente il punto su quanto accaduto alla bimba in piazza Nazionale". "Abbiamo bisogno di due notizie importantissime – ha aggiunto il sindaco-, che di minuto in minuto migliorino le condizioni della bimba e che il barbaro criminale venga assicurato al più presto alla giustizia".(Ren)