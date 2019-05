Sanità: Ciarambino (M5S), prove d'amore tra De Luca e Salvini (2)

- "Se Salvini – ha proseguito Ciarambino del M5S - avesse voluto realmente premiare il merito e non gli amici, i cugini e i cognati, come è andato predicando oggi a Salerno, avrebbe chiesto al suo sottosegretario Garavaglia di non opporsi alla sostituzione di De Luca nel ruolo di commissario alla sanità campana, settore che il governatore ha lottizzato come non è accaduto neppure nei peggiori anni della Prima Repubblica. L'ultimo atto del palese accordo tra i due è stato la concessione di piazza Portanova per ospitare il comizio salernitano di Salvini, sebbene quella piazza, come i nostri attivisti e portavoce denunciano da giorni, non fosse nell'elenco di quelle per le quali sono consentite iniziative elettorali e che, in occasione della campagna elettorale per le politiche 2018, non fu concessa al nostro capo politico Luigi Di Maio. A sbrogliare la matassa ci ha pensato direttamente uno dei tanti burattini di De Luca, il "sindaco facente funzioni" di Salerno Vincenzo Napoli, che si è affrettato a concedere un'autorizzazione questa mattina, a poche ore dall'evento. Una prova d'amore, l'ennesima, per rinsaldare il nuovo asse Lega-De Luca". (Ren)