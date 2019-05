Europee: Carfagna (FI), in Campania squadra vincente

- "Forza Italia, come sempre, ha messo in campo le sue forze migliori. Donne, giovani, amministratori locali e eurodeputati uscenti, da questi profili è composta la compagine campana di candidati alle Europee". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati, Deputato di Forza Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei candidati campani di Forza Italia al Parlamento Europeo. "Tutti quanti, candidati e non, - ha sottolineato Carfagna - siamo in campo e siamo impegnati in questa campagna elettorale, per sostenere il presidente Berlusconi e per Forza Italia, perché votare Forza Italia significa migliorare il futuro del Paese". "La nostra è una squadra assolutamente competitiva. Non temiamo confronti", ha sottolineato il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia. "Con la generosa guida del presidente Berlusconi, rappresentiamo i valori della buona politica, del mondo delle professioni e di una società civile che come noi vuole cambiare l'Europa e il Paese". "Con queste donne e questi giovani confermeremo il ruolo guida di Forza Italia, un partito che c'è, che cresce e che rappresenta l'unica forza politica che può garantire alla Campania, al Sud e all'Italia un futuro di sviluppo e benessere", ha concluso De Siano.(Ren)