Sicurezza: Bilotti (M5S), Salvini libero di tirar dritto ma pretendiamo risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna elettorale non deve distoglierci dagli obiettivi che intendiamo raggiungere. Ragionare in prima persona per accrescere consenso non trova spazio di fronte a situazioni drammatiche. Occorre agire da comunità". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti. "Mi riferisco alla situazione incandescente che si è creata a Napoli dopo il ferimento della piccola Noemi che lotta tra la vita e la morte. Davanti a questioni che toccano il cuore di un'intera città, la terza d'Italia, il nostro capoluogo di Regione, i toni da campagna elettorale andrebbero dismessi, ma evidentemente Salvini non se n'è reso conto. Libero di tirar dritto seguendo il suo stile, ma è obbligato a dare qualche risposta concreta - aggiunge - Il ministro dell'Interno è lui, ed è a lui che chiedo: quali interventi per fermare il farwest napoletano, e non solo? Quanto tempo serve ancora prima che l'aumento di unità delle forze dell'ordine, da noi condiviso, diventi realtà? Quando la priorità assoluta sarà l'azione da ministro dell'Interno e non da leader di un partito che tende a non dare risposte su fatti oggettivamente seri come il caso Siri o oggettivamente gravi come il ferimento di Noemi? Noi ci siamo – ha concluso Bilotti - ed è per questo che rilancio la proposta della collega Conny Giordano: il prossimo consiglio dei Ministri si tenga a Napoli, oltre alle parole serve lanciare segnali, e questo sarebbe chiaro rispetto all'intenzione di condurre una battaglia senza quartiere contro la camorra".(Ren)