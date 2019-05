Campania: lunedì al via il primo Forum regionale Famiglia e minori

- Si terrà il prossimo 13 e 14 maggio, alle 10, presso l’auditorium della Regione Campania (centro direzionale di Napoli, aula Torre C3) il Forum regionale Famiglia e minori, organizzato dal garante per l’infanzia e l’adolescenza della Campania con l’obiettivo di rigenerare i legami e aprirsi al futuro. Due giorni di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e della politica, esperti ed esponenti dell'associazionismo e della società civile per analizzare tutte le principali tematiche, sociali e giuridiche, inerenti il mondo dei minori, dell'adolescenza e della famiglia. Cinque le sezioni di lavoro, moltissimi gli interventi previsti: il primo giorno ci sarà, tra gli altri, anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla presidente del consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio in rappresentanza dell'intera assise. (segue) (Ren)