Campania: lunedì al via il primo Forum regionale Famiglia e minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevista, inoltre, la presenza del presidente nazionale di "Telefono azzurro", Ernesto Caffo, del presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, del presidente di Csvnet, Stefano Tabò e del presidente dell'Istituto degli innocenti, Maria Grazia Giuffrida. Lo scrittore Maurizio De Giovanni sarà, invece, il testimonial dell'evento. Il forum si aprirà il 13 maggio con un confronto tra le varie tesi politiche su famiglia e minori, al quale parteciperanno i parlamentari Gianluca Cantalamessa (Lega), Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia), Sandra Mastella (Forza Italia), Michela Rostan (Leu), Paolo Siani (Pd), Gilda Sportiello (M5S). Seguiranno altri dibattiti nel pomeriggio e nel giorno successivo, il 14 maggio. "Abbiamo voluto dare vita ad uno spazio di partecipazione e confronto su tematiche che non sono solo attuali, ma che richiedono sempre più riflessioni attente – ha spiegato Giuseppe Scialla, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Campania -. Quale garante dell'infanzia e dell'adolescenza di questa Regione, sento l'esigenza di tutelare e garantire sempre il superioreinteresse del minore in ogni contesto e processo sociale: questo Forum servirà anche a questo". Il forum regionale Famiglia e minori è stato realizzato col patrocinio dell'ordine degli psicologi della Campania, dell'ordine degli assistenti sociali della Campania, dell'Unicef, di Telefono azzurro, dell'Istituto degli Innocenti e del Csv Napoli. Media partner sarà Comunicare il sociale, la testata giornalistica del Csv Napoli. (Ren)