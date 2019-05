Napoli: tutela del patrimonio artistico tra passato e presente alla Federico II l’8 e il 9 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà l’8 e il 9 maggio il Convegno Internazionale"‘La tutela del patrimonio artistico tra passato e presente. Storia Letteratura Diritto" presso l’Aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema quanto mai attualissimo incentrato sulla conservazione del patrimonio culturale; due giorni di insigni interventi sulle politiche organizzative e gestionali dei beni culturali, excursus sulla storia della conservazione che abbraccia quindi il passato con il presente, interventi sulla lingua come patrimonio immateriale. Presente al Convegno il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano con un intervento dal titolo “Tutela e conservazione in un centro urbano dell’area vesuviana: il caso del Parco Archeologico di Ercolano tra storia e innovazione”, in una sezione presieduta da Paolo Giulierini incentrata sulle sfide attuali in campo sul tema della valorizzazione. “Raccontare la testimonianza del Parco Archeologico di Ercolano in occasioni tanto prestigiose, rappresenta per me una importante occasione per condividere con la comunità scientifica il senso della sfida rappresentata dal parco di Ercolano anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici – ha detto il direttore Francesco Sirano -. Il nuovo Parco ha infatti anche il ruolo di una Soprintendenza. Il tema è come interpretare questa funzione nel 2019?" (segue) (Ren)