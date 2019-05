Castellammare (Na): Pentangelo (FI): Nello Di Nardo neo commissario cittadino

- E' Nello Di Nardo il neo commissario cittadino di Forza Italia a Castellammare di Stabia. Ne dà notizia l'onorevole Antonio Pentangelo, Coordinatore del partito per la provincia di Napoli. "Siamo assolutamente grati ad Antonio Sicignano, di cui con grande rammarico ho accettato le dimissioni dall'incarico, che, come è noto – ha detto l'onorevole Pentangelo –, in un momento particolarmente delicato, cioè a ridosso delle scorse amministrative, ha dato la propria preziosa disponibilità per garantire quell'esito positivo grazie al quale abbiamo portato la buona amministrazione a Castellammare confermandoci primo partito della coalizione del sindaco Gaetano Cimmino". "Doppiamente grati – ha aggiunto - poiché sappiamo che nonostante i suoi intensi impegni professionali ha mantenuto questo incarico il più a lungo possibile e non farà mai mancare la sua presenza, il suo contributo alle nostre battaglie di libertà".(Ren)