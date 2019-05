Sanità: dal 6 all’8 maggio a Napoli workshop su tumori neuroendocrini (2)

- In questo progresso, il ruolo della ricerca integrata endocrinologica ed oncologica e della multi-disciplinarietà ha rappresentato il fattore determinante. Scopo del convegno è porre a confronto ed in interazione i principali esperti nazionali nel campo dei tumori neuroendocrini, provenienti da diverse branche specialistiche, focalizzando l’attenzione sulle novità emerse nell’ultimo anno. In particolare, saranno trattati gli aspetti della biologia e classificazione dei tumori neuroendocrini, della diagnosi e delle novità terapeutiche. Gruppi di studi multidisciplinari si dedicheranno inoltre ad approfondire aspetti poco chiari o dibattuti nel panorama elaborando revisioni della letteratura che saranno oggetto di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. L’obiettivo principale del Workshop è quello di fare il punto sugli aspetti più rilevanti della diagnosi e della terapia dei tumori neuroendocrini in modo da favorire un approccio e una metodologia comuni tra le figure professionali che prendono in cura i pazienti. Grazie al Convegno i partecipanti potranno: 1.Essere aggiornati sugli ultimi sviluppi nell’ambito della diagnosi e della terapia dei NET. 2.Conoscere e confrontarsi sugli approcci e sulla metodologia in uso nei diversi centri di riferimento. 3.Formare gruppi di lavoro per effettuare un update sui principali aspetti di cura e assistenza. (Ren)