Libri: i protagonisti della letteratura americana a Capri a giugno e luglio (2)

- A Roma l'appuntamento sarà presso il nuovo spazio di Palazzo Merulana che accoglierà due incontri con personalità italiane del mondo dell'arte, del teatro e della letteratura come Susanna Tamaro e Annalena Benini (18 giugno) e Francesco Vezzoli in conversazione con Piera Degli Esposti (19 giugno). Il festival tornerà poi a New York in dicembre per chiudere l'edizione 2019 con gli ultimi due appuntamenti presso la New York Historical Society e la Morgan Library & Museum. Molti i nomi di protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte alle passate edizioni de “Le Conversazioni”, che ha inaugurato nel 2006 con Jonathan Franzen, Zadie Smith, Jeffrey Eugenides, Nathan Englander e David Foster Wallace. Tra gli ospiti degli anni successivi: Martin Amis, Ethan, Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Anna Funder, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Gary Shteyngart, Erica Jong, Wole Soyinka, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Vendela Vida, Dave Eggers, Helen Oyeyemi, Ian Buruma, David Mamet e Benjamin Taylor. Oltre agli italiani Claudio Magris, Alessandro Piperno, Paolo Sorrentino, Alessandro Baricco, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Liliana Cavani, Paola Cortellesi, Francesco Piccolo, Nicola Piovani, Toni Servillo e molti altri. (Ren)