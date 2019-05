Piemonte: post diploma, accordo per lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante

- Coordinare l’offerta formativa degli Its (Istituti tecnici superiori) con quella delle lauree professionalizzanti, definendo una strategia unitaria di programmazione dell’offerta di formazione terziaria orientata al mondo del lavoro e messa a disposizione dalle Fondazioni Its e dalle università piemontesi. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, il sistema universitario piemontese (Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte orientale), le Fondazioni Its e l’Ufficio scolastico regionale, approvato oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Istruzione, lavoro e formazione professionale. Il documento impegna i firmatari a promuovere azioni sinergiche tra i percorsi Its e le lauree professionalizzanti, attraverso l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e orientamento comuni rivolte, in particolare, agli studenti di quarta e quinta superiore e il sostegno alla sperimentazione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, del progetto pilota regionale nel settore dell’Industria manifatturiera, organizzato dal Politecnico di Torino, in sinergia con l’Its per la meccatronica e l’aerospazio. (segue) (Rpi)