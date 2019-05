Sanità: dal 6 all’8 maggio a Napoli workshop su tumori neuroendocrini

Dal 6 all'8 maggio a Napoli workshop Nike (Neuroendocrine Tumors, Innovation in Knowledge and Education). "I tumori neuroendocrini sono il sottogruppo di neoplasie in cui si sono registrati i più sensibili progressi nel trattamento medico grazie soprattutto al fattore determinante della ricerca integrata endocrinologica ed oncologica e della multi-disciplinarietà - ha dichiarato la professoressa Annamaria Colao, endocrinologa di fama internazionale tra le 15 migliori scienziate italiane nel mondo -. Per questo motivo è di grande rilevanza l'incontro che si svolge a Napoli con la partecipazione di oltre cinquanta tra i massimi esperti italiani nei vari settori di riferimento". Il workshop sarà ospitato all'Hotel Santa Lucia in via Partenope e vedrà la collaborazione dei professori Andrea Lenzi e Antongiulio Faggiano. I tumori neuroendocrini sono un gruppo eterogeneo di neoplasie che originano dalle cellule del sistema neuroendocrino diffuso, localizzate in vari organi e tessuti e implicate in attività regolatorie di tipo endocrino, paracrino e neurocrino. Se negli ultimi 40 anni si è registrato un aumento di circa 5 volte dell'incidenza di questi tumori, grazie agli avanzamenti nella diagnostica radiologica, medico nucleare e anatomopatologica, nell'ultimo decennio i tumori neuroendocrini sono probabilmente il sottogruppo di neoplasie in cui si sono registrati i più sensibili progressi nel trattamento medico.