Teatro: al Nest mercoledì omaggio a Vincenzo Salemme

- La “serata d’onore” con Vincenzo Salemme si svolgerà al NEST- Napoli est Teatro, via Bernardino Martirano 17, alle ore 21. Vincenzo Salemme, attore campano instancabile che ha caratterizzato la commedia italiana dell’ultimo trentennio, incontra il pubblico del Nest - Napoli Est Teatro, l’8 maggio ore 21, in una serata all’insegna del grande teatro in tutte le sue sfumature. L’artista, dopo aver conosciuto il progetto, ha deciso fortemente di sostenerlo e unirsi all’atto di militanza culturale che il Nest porta avanti da cinque stagioni. Protagonista di un evento unico, Salemme smetterà i panni dell’artista per raccontare episodi curiosi e inediti non solo della sua vita professionale ma anche personale. Intervistato dal gruppo dei #GiovaniO’Nest, Salemme svelerà gli aneddoti che l’hanno portato alla maturità artistica, segnata da grandi successi, attraverso la proiezione d’immagini e video inediti. Da Nanni Moretti a Carlo Vanzina, sono numerosi i nomi di spessore con cui Vincenzo Salemme ha collaborato. Artista poliedrico, drammaturgo, attore, regista teatrale e cinematografico, dopo aver lavorato fin da giovanissimo a fianco del grande Eduardo De Filippo, ha saputo definirsi, al teatro e al cinema, in modo unico e riconoscibile nel panorama della risata, sia come regista, sia come frizzante interprete.(Ren)