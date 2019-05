Napoli: mercoledì 8 maggio esce cd Cristina Cafiero

- Sarà presentato alla stampa con un concerto, mercoledì 8 maggio, il nuovo cd di Cristina Cafiero, artista emergente di spicco e grande talento nel panorama delle giovani voci partenopee. L’evento, in programma al Jamesession Studios di Mariano Maglioccola, mercoledì 8 maggio dalle 21.00, vedrà la Cafiero sul palco, introdotta dal conduttore radio-tv Gigio Rosa, accompagnata dalla band formata da Fabrizio D’Amato (piano e tastiere), Ivan Ciavarella (chitarra), Giuseppe Diego Nocito (bass) ed Emilio Melfi (batteria). Cristina Cafiero, cantautrice, si laurea nel 2017 in canto jazz presso il conservatorio di Salerno “G.Martucci”. Dopo numerosi stage ed esperienze live con artisti di calibro nazionale e internazionale (da Bungaro a Dolcenera, Maria Pia De Vito, Serena Brancale, Diego Calvetti, Fabrizio Palma, Nicco Verrienti, Roberto Casalino, Norma Winstone, Luca Pitteri, Giuseppe Anastasi e molti altri), si diploma al C.E.T. di Mogol, come autrice di testi. Ha partecipato a decine di eventi e festival musicali in tutta Italia; recentemente è stata invitata come rivelazione musicale, sui palchi di Tennis & Friends (Lungomare di Napoli) e al 70° Gran Premio Lotteria (Ippodromo di Agnano). ANIME è un EP, realizzato in autoproduzione, composto da 7 brani (composti e scritti dalla stessa Cafiero e arrangiati da Pino Tafuto) che raccontano storie diverse; amore, bullismo e temi sociali, spesso esperienze di vita diretta o catturate con lo sguardo tornando verso casa, in omaggio al bisogno di quotidianità e semplicità, rispetto al frastuono mediatico che l’essere iperconnessi, genera intorno a noi.(Ren)