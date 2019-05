Napoli: giovedì al palazzo del Consiglio comunale il convegno "Benessere, salute e sicurezza sociale"

- Giovedì 9 maggio alle ore 17, la sala Nugnes del Palazzo del Consiglio comunale di Napoli, in via Verdi, ospiterà il convegno dal titolo “Benessere, salute e sicurezza sociale: contrasto alla violenza in tutte le sue forme”. L'incontro inaugurerà il secondo ciclo di appuntamenti delle "Scuole territoriali della salute emotiva e comportamentale", i seminari per divulgare le tematiche del benessere psichico ideati dallo psichiatra e psicoterapeuta Vincenzo Barretta, con il supporto del Rotary club Napoli Castel dell'Ovo. “Con questa nuova tappa delle ‘Scuole territoriali della salute emotiva e comportamentale’ vogliamo non solo riflettere sulla fenomenologia della violenza, ma soprattutto illustrare le sottostanti dinamiche di natura psicologica e comportamentale – ha spiegato Vincenzo Barretta. Ci auguriamo in questo modo che anche i non addetti ai lavori possano imparare a riconoscere i fattori di rischio e gli eventuali segnali di comportamenti violenti”. “La violenza domestica e di genere, ad esempio – ha aggiunto Barretta -, costituisce una problematica di estremo interesse, che comprende elementi di natura culturale, come il ruolo della donna e il suo rapporto con l'altro sesso, ma che investe pure le politiche pubbliche, in termini di benessere delle famiglie, salute e sicurezza”. (segue) (Ren)