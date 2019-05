Campania: iniziate in Cilento le riprese di "Alessandra" di Pasquale Falcone

- Sono iniziate in Cilento le riprese di "Alessandra", film diretto da Pasquale Falcone, una commedia romantica ambientata su un'isola fantastica isola fantastica ricostruita nell'Olimpia Cilento resort, ricca di spunti musicali. Tra questi il brano di Peppino di Capri "Un grande amore e niente più", con un nuovo arrangiamento a cura dello stesso artista. Le musiche originali sono a firma di Michelangelo Maio. Tra i protagonisti Sergio Muniz, Sara Zanier, Eleonora Facchini, Pietro De Silva, Giacomo Rizzo, Rosaria De Cicco e Veronica Mazza. Special guest i maestri pizzaioli Gino Sorbillo, Salvatore Lionello, Vincenzo Capuano, i food blogger Vincenzo Falcone Delicious, Egidio Cerrone alias Puok&Med, Marco e Fabio Infante che interpreteranno sé stessi in una scena del film. "Alessandra" sarà girato in 4 settimane tra Cilento, Roma e Cava de' Tirreni. L'uscita del film, prodotto da Pragma, è prevista a partire da febbraio 2020. (Ren)