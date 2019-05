Salerno: Trezza (Pap), scudi e manganelli in piazza Portanova. Qui il "sistema Lega" non attacca (2)

- “Una passerella grottesca e surreale per essere quella dei rappresentanti delle istituzioni – prosegue il comunicato -. Uno spettacolo che avremmo evitato volentieri. Minacce, manganelli, scudi delle forze dell'ordine contro i manifestanti. Abbiamo assistito ad una città blindata da centinaia di agenti che hanno bloccato tutte le vie e militanti leghisti con i nervi a fior di pelle”. “Giunto in piazza Portanova, il Ministro si era garantito un servizio d'ordine impegnato ad eliminare con la forza ogni forma di dissenso – ha spiegato Trezza nella nota -. La polizia irrompe addirittura in una casa privata che aveva esposto lo striscione ‘Questa lega è una vergogna’ minacciando di ritorsioni legali nel caso si fosse rifiutata. Il tutto mentre schedature di massa proseguivano a partire dalla stazione ferroviaria e lungo tutto il corso per intimorire chiunque avesse anche solo intenzione di contestare il leader padano”. “Potere al popolo continuerà la costruzione di reti sociali e di pratiche sul territorio per essere vicino ai bisogni delle classi più deboli e per segnare un solco tra i fatti e la mera propaganda”, si legge in conclusione della nota. (Ren)