Editoria: venerdì a Castelvenere (Bn) al via la rassegna eno-letteraria "Le vendemmia dei libri" (3)

- Ed è questo lo stesso spirito che è alla base de “La vendemmia dei Libri”, rassegna nata nel 2016 abbinando ad un libro un vigneto storico, associando alla narrativa il racconto del territorio di Castelvenere, che può contare su una produzione vitivinicola di qualità, che negli ultimi anni si è fatta apprezzare sui mercati nazionali e internazionali. Ma anche sui numeri, essendo il “Comune più vitato del Sud”. La seconda novità è rappresentata dal fatto che la rassegna quest'anno rientrerà nel progetto “Cantine al Borgo – Luoghi e protagonisti del risorgere del vitigno ‘camaiola’”, promosso dal Comune di Castelvenere e cofinanziato dal Poc Campania 2014 – 2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”. Per questo, nell'ambito della rassegna sarà protagonista questo antico vitigno sannita, per oltre un secolo accostato erroneamente al vitigno barbera di origini piemontesi. Durante il primo incontro de “La vendemmia dei libri” sarà presentato il logo che nasce dall'intento di voler sintetizzare nella grafica il contenuto del messaggio: “Castelvenere, il paese del vino ‘Camaiola’”. La terza e ultima novità riguarderà l'appuntamento conclusivo. Il finale sarà infatti affidato ad un evento che fonderà enogastronomia, cultura, tradizioni e arte teatrale: un mix per salutare nel migliore dei modi questa intensa rassegna eno-letteraria. (Ren)