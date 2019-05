Napoli: Borrelli (Verdi), sediolini stadio San Paolo sradicati e rivenduti a 150 euro. Sporta denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inoltrato alle forze dell'ordine foto e video di coloro che hanno sradicato i seggiolini delle curve, trafugandoli dallo stadio San Paolo. Quello che è accaduto al termine della partita Napoli-Cagliari ha rappresentato una barbarie e un gesto di assoluta inciviltà, assolutamente indegno per un contesto civile. Il campionato non è ancora finito e queste persone procureranno un danno a coloro che acquisteranno il biglietto per Napoli-Inter. I tifosi che andranno allo stadio rischieranno di trovarsi senza il posto a sedere a causa della prepotenza di questi incivili". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Tra l'altro ci risulta che molti seggiolini sono stati messi in vendita online come cimeli, con prezzi fino a 150 euro – hanno aggiunto -. Questo traffico è assolutamente abusivo e illegale. Fino a quando i seggiolini resteranno installati allo stadio San Paolo apparterranno al proprietario dell'impianto e cioè al Comune di Napoli”. “L'assessore allo Sport Ciro Borriello ci ha spiegato che i seggiolini in buone condizioni sono destinati a parrocchie, associazioni sportive e altre realtà associative che ne fanno richiesta – hanno proseguito Borrelli e Simioli. Una parte è già stata inviata allo stadio ‘Landieri’ di Scampia. L'affezione dei tifosi per quegli oggetti, simboli di trent'anni di storia calcistica del Napoli dal secondo scudetto all'epoca attuale, non rappresenta una giustificazione per un gesto tanto incivile e inqualificabile”. “La loro barbarie rischia di danneggiare anche i destinatari che saranno costretti a ricevere i seggiolini più lisi", hanno concluso Borrelli e Simioli. (Ren)