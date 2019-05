Libri: i protagonisti della letteratura americana a Capri a giugno e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da New York la quattordicesima edizione de “Le Conversazioni”, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini che avrà come tema 2019 "Pregiudizio". A Capri il festival approderà nei due week end del 28, 29, 30 giugno e 5, 6 e 7 luglio, torneranno i grandi protagonisti della letteratura internazionale americana. Appuntamento, anche quest'anno, al tramonto nella suggestiva cornice di Piazzetta Tragara con gli ospiti 2019 di questa sempre molto attesa tappa del festival: Marisa Silver, Ta-Nehisi Coates, Amitav Ghosh, Andrew Sean Greer, Leslie Jamison, Howard Jacobson si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su "Pregiudizio", fil rouge di questa quattordicesima edizione. Protagonisti dell'appuntamento di giovedì 9 maggio a New York il regista e sceneggiatore Noah Baumbach insieme alla compagna Greta Gerwig candidata agli Oscar 2018 con Lady Bird come migliore regista e migliore sceneggiatura originale, che converseranno con Antonio Monda alla Morgan Library & Museum di New York (7 p.m.). Il Festival, che ha aperto l'edizione 2019 con Daniel Libeskind (1 maggio) alla New York Historical Society prosegue a giugno in Italia, proponendo per quest'anno una grande novità: la partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con il debutto de "Le Conversazioni" a Napoli al Madre - Museo d'arte contemporanea Donnaregina dove sarà protagonista, insieme ad Antonio Monda, Salman Rushdie. (segue) (Ren)