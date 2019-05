Sanità: Ciarambino (M5S), prove d'amore tra De Luca e Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver difeso De Luca a spada tratta, impedendo la nomina di un commissario alla Sanità che prendesse il suo posto e liberasse la Campania dall'uomo che da quattro anni continua a negare ai cittadini della nostra terra il sacrosanto diritto alla salute, l'ipocrita Salvini oggi finge di dichiarare guerra al suo principale alleato. Nel giorno in cui il ministro Bongiorno annuncia una deroga alla mobilità per il vergognoso piano lavoro truffa del governatore, che si limiterà a creare un nuovo esercito di stagisti e corsisti senza alcuna prospettiva di un'occupazione, il segretario della Lega finge di sfidare il cerchio magico dei De Luca con cui di recente ha stipulato un accordo elettorale per le regionali 2020. Appuntamento al quale non ci stupiremmo se l'attuale governatore, che ha già pubblicamente scaricato da tempo il suo ridicolo partito, si presentasse alla testa di una coalizione guidata proprio dalla Lega". Lo ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)