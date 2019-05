Europee: è di Forza Italia la candidata più giovane per un posto a Bruxelles

- E’ originaria dell’Irpinia, ha 27 anni e si chiama Antonella Pecchia, la candidata alle elezioni europee in Forza Italia per la circoscrizione Sud che comprende Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria, ha partecipato alla presentazione ufficiale presso la sede regionale del partito. Antonella Pecchia, candidata più giovane in corsa per un posto a Bruxelles. "E' un onore essere candidata, rappresentare questo partito – ha detto-. Ringrazio Cosimo Sibilia che ha creduto in me, il coordinamento regionale per avermi offerto questa opportunità e fino all'ultimo giorno utile di campagna elettorale darò il massimo per portare avanti le battaglie del presidente Silvio Berlusconi così come Mara Carfagna ha tenuto a ribadire. Proverò una emozione indescrivibile a scrivere il mio cognome dopo quello di Berlusconi che mi ha trasmesso da bambina la passione politica. Questa candidatura dimostra che Forza Italia premia la militanza, noi tutti candidati dobbiamo essere riconoscenti a Berlusconi e impegnarci per portare avanti i nostri ideali e valori. Dobbiamo cambiare l'Europa".(Ren)