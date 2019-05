Piemonte: post diploma, accordo per lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante (2)

- L’assessora regionale all’Istruzione, lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte ha sottolineato l’importanza dell’intesa che permetterà di integrare l’offerta formativa delle lauree professionalizzanti, a cominciare da quella del Politecnico di Torino, ma senza escludere la possibilità che nei prossimi anni analoghi percorsi formativi siano attivati dagli Atenei, con l’offerta formativi degli Istituti tecnici superiori. Nati nel 2011 (con 3 Fondazioni e 4 percorsi), gli Its in Piemonte sono cresciuti fino a contare oggi 7 Fondazioni e 19 percorsi nei settori chiavi dell’economia piemontese: mobilità sostenibile meccatronica/aerospazio, Itc, tessile, agroalimentare, biotecnologie, efficienza energetica; turismo. Pensati per accorciare la distanza tra i giovani e il mondo del lavoro, si caratterizzano per percentuali di inserimento occupazionali, al termine dei percorsi formativi, superiori all’80%. (Rpi)