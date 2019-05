Salerno: Trezza (Pap), scudi e manganelli in piazza Portanova. Qui il "sistema Lega" non attacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salerno non sarà protagonista dell'operazione di propaganda con cui il ministro dell'Interno sta provando a divorare il paese – ha dichiarato in una nota Davide Trezza, coordinatore salernitano di Potere al popolo –. Né sarà oggetto della prepotenza della Giunta Napoli. Da anni un Comune che non dà una risposta ai lavoratori ambulanti senegalesi del Lungomare, ha impiegato meno di due minuti a concedere piazza Portanova per il comizio di Salvini, andando in deroga alla delibera di Giunta n. 55/2015 che ne vietava la concessione per qualsiasi attività, manifestazione, diffusione di carattere politico. Un atto gravissimo con cui appare evidente come si applichino due pesi e due misure”. “E che dire del rettore Tommasetti – si legge nella nota -, scappato via evitando ogni tipo di confronto? E degli attivisti del Movimento 5 stelle che fino a poche ore prima postavano video da piazza Portanova fingendo di fare opposizione al loro ministro, ma prontamente spariti quando bisognava portare avanti veramente la protesta manifestando il proprio dissenso”. (segue) (Ren)