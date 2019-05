Editoria: venerdì a Castelvenere (Bn) al via la rassegna eno-letteraria "Le vendemmia dei libri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassegna proseguirà venerdì 17 maggio, con la presentazione del libro “La bellezza del paesaggio rurale. Sostenibilità e buone prassi per la valorizzazione delle infrastrutture rurali”, a cura di Carmine Nardone, Rossella Del Prete e Antonio Leone. La conclusione è in programma martedì 28 maggio, con la presentazione del libro 'La pizza – Una storia contemporanea' di Luciano Pignataro. Tre le novità dell'edizione 2019 de “La vendemmia dei Libri”. La prima riguarda il periodo di svolgimento della rassegna. Infatti, mentre le prime due edizioni si sono svolte durante l'autunno, privilegiando la stagione della raccolta dell'uva, quest'anno si è deciso di spostarla in primavera, durante il mese di maggio, in modo da farla coincidere con l'importante iniziativa de “Il maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura. Il claim scelto per l'edizione 2019 della campagna nazionale recita “Se voglio divertirmi leggo” ed ha come immagine un'allegra banda di personaggi immaginari, usciti dal mondo delle fiabe e della fantasia e pronti a ispirare gli organizzatori per le iniziative più originali. Il tutto con l'obiettivo di liberare la creatività in nome della lettura e cimentarsi nell'organizzazione di iniziative che coinvolgano le persone più diverse, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali. (segue) (Ren)