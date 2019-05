Napoli: Borrelli e Gaudini (Verdi), si decida se recuperare o abbattere chiesa del rione Baronessa a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è stato segnalato il forte degrado che interessa la chiesa del rione Baronessa a San Giovanni a Teduccio. Si tratta di una struttura prefabbricata che, al momento, è ridotta ad una discarica. Purtroppo la struttura è diventato il punto ideale per gli sversamenti abusivi degli incivili. Anche gli interni sono stati vandalizzati con disegni osceni. Addirittura è stato disegnato un campo da calcio. Questo ci lascia pensare che minori si possano introdurre nella struttura per giocare a pallone, esponendosi al pericolo di farsi male". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini. "È evidente che il prefabbricato che ospitava la chiesa non può restare in queste condizioni. Bisogna decidere al più presto cosa si vuole fare – hanno concluso Borrelli e Gaudini -. La curia proceda al recupero della struttura, magari destinandola ad attività sociali, oppure si provveda alla rimozione del prefabbricato che, al momento, rappresenta solo un problema per il quartiere". (Ren)