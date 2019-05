Napoli: la piccola Noemi ancora sedata. Prognosi resta riservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piccola Noemi, ferita nel corso della sparatoria avvenuta venerdi scorso a Napoli in Piazza Nazionale, è strettamente monitorata nei paramentri vitali e sono state effettuati esami ematochimici e strumentali che hanno evidenziato la stabilità emodinamica della paziente. Lo si apprende da un comunicato stampa diffusa dall'Ospedale Santobono, presso cui la piccola è ricoverata. Nelle ultime 48 ore non vi sono stati episodi di desaturazione e ipotensione che si erano presentati durante l'intervento e nelle prime 24 ore. Successivamente all'intervento chirurgico effettuato nella notte di venerdì non è stato necessario effettuare ulteriori trasfusioni. La piccola paziente è tuttora sedata e collegata al ventilatore meccanico per il persistere dell'insufficienza respiratoria. La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino sanitario sarà diramato alle ore 11.00. (Ren)