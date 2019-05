Imprese: dal 9 maggio Protom avvia a Napoli percorsi formativi per 50 giovani professionisti della digitalizzazione

- Coltivare talenti per cogliere le opportunità della Rivoluzione Digitale: questa la sfida di Protom, che attiva a partire dal prossimo 9 maggio percorsi mirati a reclutare e formare risorse in ambito IT. 50 giovani saranno così inseriti nell'organico di Protom Group nei prossimi 24 mesi. L'azienda napoletana, che ha fatto della ricerca dell'innovazione la propria missione, sta puntando in maniera sempre più decisa sulla costruzione di una offerta di servizi e soluzioni in grado di accompagnare clienti e partner nel viaggio verso l'implementazione della Digital Transformation. Per raggiungere questo obiettivo, Protom ha scelto di reclutare giovani talenti, attivando percorsi di formazione che trasformino questi ultimi in risorse con radicate competenze tecniche ad alto valore aggiunto. Un'operazione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 9 maggio da Napoli, luogo di fondazione dell'Azienda e ormai consolidato polo di attrazione per molti "big player" del settore IT, da Apple a Cisco. In quella data Protom sarà infatti protagonista di due momenti di incontro a Napoli: da una parte gli studenti dell'Iti "Augusto Righi" di Fuorigrotta, dall'altro i laureati ed i laureandi dell'Università degli Studi "Federico II" durante l'evento "La Scuola Incontra le Imprese". Due target diversi, un unico obiettivo: intrecciare un dialogo sempre più proficuo con scuole ed università per provare, attraverso un'azione congiunta, a prendere coscienza delle problematiche legate alla carenza di competenze digitali. (segue) (Ren)