Napoli: alla Chiesa del Gesù Nuovo il culto delle reliquie e della devozione

- Il 10 maggio, alle ore 12.45, si terrà terzo appuntamento del ciclo "Incontro al restauro", dedicato al lavoro effettuato su una delle due lipsanoteche della cappella di San Francesco de Geronimo al Gesù Nuovo. Questa lipsanoteca, insieme alla struttura lignea gemella, costituisce una rara testimonianza di fine XVII della storia della scultura lignea intrecciata indissolubilmente con quella della devozione. La struttura, infatti, come un composto reticolato a due ante, contiene sessantotto busti reliquiari e una scultura a figura intera, riferibili sempre allo stesso secolo, con al loro interno i vani destinati ad accogliere le varie reliquie nella loro diversità. Nel corso dell'intervento di restauro è stato possibile confrontare nel dettaglio le singole sculture per approfondirne il percorso critico e cronologico e studiare i precedenti interventi conservativi che si sono susseguiti, anche in funzione della valenza religiosa dei manufatti. L'intervento, promosso e realizzato grazie alla campagna di fundraising patrocinata dall'ordine dei Gesuiti, ha interessato fino ad ora, solo una delle lipsanoteche ma la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli auspica che a breve si possa procedere anche al restauro dell'altra con il reperimento di nuovi fondi e il coinvolgimento di nuovi finanziatori.(Ren)